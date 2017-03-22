«Урал» начал продажу билетов на кубковую игру с «Рубином»

Началась продажа билетов на полуфинальный матч Кубка России между «Уралом» и «Рубином», сообщили Znak.com в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Стоимость билетов - от 100 до 500 рублей.

Как отметили в клубе, болельщики, у которых есть абонементы на посещение семи и более домашних матчей «Урала» сезона 2016/17, могут вопользоваться ими для прохода на эту встречу.

Игра пройдет 6 апреля. В случае победы «Урал» выйдет в финал турнира, и это будет историческое достижение клуба.