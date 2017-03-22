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Россиянки обыграли сборную США на чемпионате мира, который проходит в Пекине

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России по керлингу нанесла поражение команде США на чемпионате мира, который проходит в Китае.

Матч завершился со счетом 8:6 в пользу сборной России. 

Россиянки в турнирной таблице занимают третье место. Завтра, 23 марта, россиянки завершат круговой этап матчами со шведками и китаянками. 

Чемпионат мира

Женщины. 13-й тур. Шотландия – Швейцария – 7:4, Германия – США – 6:4, Канада – Швеция – 6:4, Италия – Китай – 8:4. 14-й тур. Россия – США – 8:6 (1:0, 0:2, 0:1, 0:0, 4:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0), Канада – Чехия – 9:3, Швеция – Южная Корея – 6:5, Германия – Дания – 9:5.

Положение команд. 1. Канада – 9 побед – 0 поражений. 2. Швеция – 7-2. 3. Россия – 6-3. 4-6. Швейцария, Шотландия, Германия – по 5-4. 7-9. США, Чехия, Южная Корея – по 4-5. 9. 10. Италия – 3-6. 11. Китай –2-7. 12. Дания – 0-9.

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