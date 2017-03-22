Александр Юдин: Суммарное мастерство у СКА, конечно, выше, чем у «Локомотива»

Бывший защитник СКА Александр Юдин поделился ожиданиями о предстоящей серии 1/2 финала Кубка Гагарина между питерской командой и ярославским «Локомотивом».

- Мне хочется, чтобы в этой серии было побольше матчей. Семиматчевые серии могут показать уровень силы КХЛ в отличие от НХЛ – они означают, что команды ровные и сильные, а значит, и чемпионат сильный. Даст ли СКА возможность «Локомотиву» продлить эту серию... Ярославцы – очень быстроходные. СКА не привык на этой скорости работать. На тренировках все-таки скорости поменьше, только в играх начинают прибавлять. Так что если «Локомотив» еще добавит – это будут неудобные скорости для СКА. И тогда, кстати, сразу можно будет вычислить – кто из игроков настоящий мастер, а кто нет.

Сопоставима ли какая-то из линий «Локомотива» с той же линией СКА? Только по защитникам. Хотя если защитники СКА будут четко выполнять свои функции... Основная функция игрока обороны – защитить вратаря, не пустить соперника на пятак, и отдать хотя бы с метра пас нападающему. В клюшку. (Улыбается.) Тогда все нормально будет. Главное «армейцам» не проиграть в этом моменте. Тогда вопросов насчет победителя не будет. Потому что суммарное мастерство у СКА, конечно, выше, чем у «Локомотива», - приводит слова Юдина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что на пути к 1/2 Кубка Гагарина «Локомотив» переиграл минское «Динамо» (4-1) и ЦСКА (4-2). СКА в 1/8 финала оказался сильнее «Витязя» (4-0), а в 1/4 одолел московское «Динамо» (4-1).

Финальная серия на Западе начнется 23 марта в Санкт-Петербурге.