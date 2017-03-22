«Манчестер Сити» может купить Доннарумму за 150 миллионов евро
18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
По информации Football Italia, «горожане» могут заплатить за вратаря 150 миллионов евро.
Доннарумма играет за основной состав «Милана» с 2015 года. Он провел два матча за национальную сборную Италии.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы усилить вратарскую бригаду команды в летнее трансферное окно.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически