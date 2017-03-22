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«Манчестер Сити» может купить Доннарумму за 150 миллионов евро

Источник:  Football ItaliaКомментарии

18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

По информации Football Italia, «горожане» могут заплатить за вратаря 150 миллионов евро.

Доннарумма играет за основной состав «Милана» с 2015 года. Он провел два матча за национальную сборную Италии.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы усилить вратарскую бригаду команды в летнее трансферное окно.

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