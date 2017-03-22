ХК «Авангард»: Ни с одним из кандидатов на пост главного тренера контракт не подписан

«Авангард» разместил на своем официальном сайте краткое заявление.

«Хоккейный клуб «Авангард» во избежание распространения слухов в СМИ считает необходимым заявить следующее: ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды контракт пока не подписан. Информация о новом главном тренере «Авангарда» появится на официальном сайте клуба», - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Шуми Бабаев, агент бывшего главного тренера «Сибири» Андрея Скабелки, сообщил, что спецалист получил предложение возглавить омскую команду.

Напомним, «Авангард« после поражения в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ от «Ак Барса« (2-4) отправил в отставку тренерский штаб команды во главе с Федором Канарейкиным.