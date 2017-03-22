Билли Джо Сондерс: Я всегда знал, что рано или поздно мне придется столкнуться с Головкиным

Чемпион мира в среднем весе в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс готов летом провести поединок с Геннадием Головкиным.

- С тех пор как я стал чемпионом мира, я всегда знал, что рано или поздно мне придется столкнуться с этой опасностью – Головкиным. Ни дня не проходило, чтобы я не думал о том, как и что буду делать против него в ринге. Говорил раньше и продолжаю утверждать, что его можно победить, - заявил Сондерс в интервью ITV.

Напомним, в минувшее воскресенье чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин в упорном поединке одолел по очкам американца Дэниела Джейкобса.

По словам Сондерса, его поединок с Головкиным может состояться в июне, и команды бойцов уже находятся в стадии активных переговоров.

Поединок Головкин - Сондерс за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе может состояться в июне в Лондоне или Астане.









