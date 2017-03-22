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Фанат из статьи The Mirror: Англичане хотели показать, что драки у нас в крови

Источник:  RT на русскомКомментарии

Болельщик из Екатеринбурга Алексей Маврин, один из фигурантов скандальной публикации The Mirror, поделился мнением, зачем британское издание сдобрило статью фотографиями и видео с кулачными боями во время Масленицы, выдавая их за потасовки российских футбольных ультрас.

- В качестве иллюстраций к материалу TheMirror использовали фото с кулачных боев во время празднования Масленицы в Измайловском кремле. Это было сделано с вашей подачи?

- Нет. Я связался с переводчиком и ему показалось, что в издании просто забыли поменять что-то. Наверное, это какая-то ошибка, - цитирует Маврина RT.

- То есть, разместив более десятка фотографий, они «просто ошиблись»?

- Ну, не совсем, конечно. Имею в виду, что фотографии именно в этот материал вставили неслучайно. Англичане хотели показать, что у нас это в крови. На самом же деле, кулачные бои - народная забава, такая же как в Англии бокс. У них ведь не только футбол в почете.

- Иными словами, вы согласны с тем, что фотографии не имеют никакого отношения к футбольным хулиганам и «ультрас»?

- Конечно. Я в этот день тоже был на праздновании Масленицы, и у нас еще больше народу участвовало в подобных забавах. — Вы считаете ошибкой то, что поговорили с британскими репортерами? - Ничего особенного в моем интервью нет. Меня больше беспокоит, зачем СМИ раздули, что мы якобы готовимся к военной операции, - это ведь полный бред. В Екатеринбурге банально нет такого количества хулиганов, чтобы представлять опасность для приезжих.

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