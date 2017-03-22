IEM Katowice 2017 побил мировой рекорд по количеству зрителей
Чемпионат Intel Extreme Masters Katowice 2017 побил мировой рекорд по количеству зрителей.
Соревнования на всех платформах посмотрело 46 миллионов человек. Прошлый рекорд принадлежал Чемпионату мира по League of Legends — 43 миллиона просмотров.
Intel Extreme Masters Katowice 2017 проходил с 25 февраля по 5 марта в Катовице, Польша. Чемпионат прошел по дисциплинам CS:GO, League of Legends и Starcraft 2. Общий призовой фонд составлял 650 000 долларов
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически