Александр Самедов: Большинство игроков сборной России бьются за команду с огромным желанием

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов уверен в том, что футболисты сборной России всегда играют за национальную команду с полной самоотдачей.

- Понятно, что сложилось определенное отношение к российским футболистам. Все любят обсуждать какие-то их поступки, зарплаты. Но на самом деле, за большинство ребят в сборной, с которыми играю уже не первый год, могу сказать: они бьются за команду с огромным желанием и поступили бы точно так же. Просто не всегда получается добиться результата. Чаще не получается, согласен: были неудачный чемпионат мира, потом Евро.

Хотя, если вспомнить квалификации и к чемпионату мира, и к чемпионату Европы, они прошли неплохо. Все перечеркивают выступление на главных турнирах и этот вот негатив от заработных плат и разных историй. Но еще раз скажу: в нашей команде люди играют за сборную с огромным желанием и патриотизмом. Потому что это сборная, - рассказал Самедов в интервью «Российской газете».

Напомним, 24 марта сборная России сыграет в Краснодаре товарищеский матч с командой Кот д'Ивуара, а 28 марта в Сочи сыграет с бельгийцами.

