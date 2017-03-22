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«Гамбург» продлил контракт с главным тренером Гисдолем (фото)

Источник:  ФК «Гамбург»Комментарии

«Гамбург» подписал новые контракты с главным тренером Маркусом Гисдолем и его штабом, сообщает официальный твиттер клуба.

Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2019 года.

Напомним, Гисдоль возглавил «Гамбург» в сентябре 2016 года.

После 25 туров чемпионата Германии команда занимает 16-е место. 

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