«Гамбург» продлил контракт с главным тренером Гисдолем (фото)
«Гамбург» подписал новые контракты с главным тренером Маркусом Гисдолем и его штабом, сообщает официальный твиттер клуба.
Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2019 года.
Напомним, Гисдоль возглавил «Гамбург» в сентябре 2016 года.
После 25 туров чемпионата Германии команда занимает 16-е место.
Positive Nachrichten! 🎉 Wir haben mit Markus Gisdol & seinem Trainerteam bis Sommer 2019 verlängert. 📝 https://t.co/gULZOxKgzE pic.twitter.com/9eS5CqBSk2— Hamburger SV (@HSV) 22 марта 2017 г.
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