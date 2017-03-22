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«Зенит» – «Арсенал». Петербургский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники

Источник:  РФСКомментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» за использование болельщиками пиротехники на трибунах.

По сообщению официального сайта РФС, инцидент произошел во время матча 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом».

Напомним, встреча закончилась победой петербургского клуба со счетом 2:0. «Зенит» с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ. Столько же очков у ЦСКА, который идет на втором месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками в активе.

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