«Зенит» – «Арсенал». Петербургский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники

«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?

Защитник «Зенита» Евгений Чернов – о футболе в «-25», необходимости томского Галицкого и отказе клубам премьер-лиги ради шанса в основе.