«Зенит» – «Арсенал». Петербургский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники
Контрольно-дисциплинарный
комитет РФС оштрафовал «Зенит» за использование болельщиками пиротехники на
трибунах.
По сообщению официального сайта РФС, инцидент произошел во
время матча 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом».
Напомним, встреча закончилась победой петербургского клуба
со счетом 2:0. «Зенит» с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице
РФПЛ. Столько же очков у ЦСКА, который идет на втором месте. Лидирует «Спартак»
с 45 очками в активе.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически