Дмитрий Кузнецов: Игроки «Рубина» устроили мужской разговор, потому что им не все равно

Тренер казанского «Рубина» Дмитрий Кузнецов - о ситуации в клубе.

Напомним, по информации «Бизнес Онлайн», атмосфера в раздевалке казанского «Рубина» накалилась до предела.

Вратарь Сергей Рыжиков, атакующий хавбек Гекдениз Карадениз и защитник Олег Кузьмин жестко отчитывали двух летних новичков команды: Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия был вынужден отменить утреннюю тренировку. Дискуссия на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продолжалась почти два часа. Разговор закончился тем, что расслабившимся легионерам сделали последнее предупреждение и если Лестьенн с Сонгом не изменят свое отношение к делу, то будут переведены в молодежную команду.

- Сообщают, что между игроками «Рубина» состоялся мужской разговор. В чем-то, наверное, хороший знак – им не безразлично то, что старт весенней части РФПЛ не очень удался.

- Можно и так сказать, - говорит Кузнецов. – Но самое интересное, что тренеры в разговоре не участвовали. Все прошло за закрытыми дверями.

- Почему тренеров не пустили?

- Видимо, хотели между собой решить вопрос. Мужской разговор между мужиками.

- К чему пришли?

- К тому, что у нас впереди «Зенит», полуфинал Кубка России. И надо не филонить, а работать и отрабатывать получаемые деньги, добиваться результата. Но это то, что я знаю. Больше ничего сказать не могу. Информация оттуда не выходила.

- Сообщают, что у бельгийского полузащитника Максима Лестьенна есть психологические проблемы из-за потери родителей. И он мало общается с командой.

- У каждого человека есть кот в мешке. У Лестьенна – одно, у кого-то – другое. Но у нас нормальный здоровый коллектив. И тот разговор, что состоялся между игроками, как вы правильно заметили, говорит, что им небезразлична судьба клуба. И те результаты, которые мы должны показывать. Мы не можем обманывать болельщиков, переживающих за нас.

- По самоотдаче к Лестьенну и Сонгу нет претензий?

- А какие могут быть претензии? Половина того, о чем пишут, просто раздувается недоброжелателями. У нас все отлично! Остальное – происки врагов.