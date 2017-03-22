Дмитрий Кузнецов: Игроки «Рубина» устроили мужской разговор, потому что им не все равно
Тренер казанского «Рубина» Дмитрий Кузнецов - о ситуации в клубе.
Напомним, по информации «Бизнес Онлайн», атмосфера в раздевалке казанского «Рубина» накалилась до предела.
Вратарь Сергей Рыжиков, атакующий хавбек Гекдениз Карадениз и защитник Олег Кузьмин жестко отчитывали двух летних новичков команды: Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия был вынужден отменить утреннюю тренировку. Дискуссия на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продолжалась почти два часа. Разговор закончился тем, что расслабившимся легионерам сделали последнее предупреждение и если Лестьенн с Сонгом не изменят свое отношение к делу, то будут переведены в молодежную команду.
- Сообщают, что между
игроками «Рубина» состоялся мужской разговор. В чем-то, наверное, хороший знак –
им не безразлично то, что старт весенней части РФПЛ не очень удался.
- Можно и так сказать,
- говорит Кузнецов. – Но самое интересное, что тренеры в разговоре не
участвовали. Все прошло за закрытыми дверями.
- Почему тренеров не
пустили?
- Видимо, хотели между
собой решить вопрос. Мужской разговор между мужиками.
- К чему пришли?
- К тому, что у нас
впереди «Зенит», полуфинал Кубка России. И надо не филонить, а работать и отрабатывать
получаемые деньги, добиваться результата. Но это то, что я знаю. Больше ничего
сказать не могу. Информация оттуда не выходила.
- Сообщают, что у
бельгийского полузащитника Максима Лестьенна есть психологические проблемы
из-за потери родителей. И он мало общается с командой.
- У каждого человека
есть кот в мешке. У Лестьенна – одно, у кого-то – другое. Но у нас нормальный
здоровый коллектив. И тот разговор, что состоялся между игроками, как вы
правильно заметили, говорит, что им небезразлична судьба клуба. И те
результаты, которые мы должны показывать. Мы не можем обманывать болельщиков,
переживающих за нас.
- По самоотдаче к
Лестьенну и Сонгу нет претензий?
- А какие могут быть
претензии? Половина того, о чем пишут, просто раздувается недоброжелателями. У
нас все отлично! Остальное – происки врагов.