Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень3 : 0Спартак-Нальчик
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Олимпиакос
Футбол  Германия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА44 : 33Дарушафака
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Самедов: Кубок конфедераций - супертурнир

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает Кубок конфедераций престижным и ответственным турниром.

- Насколько я слышал, критика не от всех немцев идет, там два-три человека свою точку зрения озвучили. Но в целом их можно понять. Германия - топ-сборная, чемпион мира. А мы большими турнирами не избалованы. Лично я считаю, что это супертурнир и не понимаю, как можно относиться к нему иначе. Жду его с нетерпением. Уверен, у других сборных такое же отношение, - рассказал Самедов в интервью «Российской газете».

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тест для России, экзамен для Кот-Д'ивуараТест для России, экзамен для Кот-Д'ивуараЧем опасны заезжие африканские гости? Какие у них слабости? «Советский спорт» представляет соперника сборной РоссииАлександр Самедов: Большинство игроков сборной России бьются за команду с огромным желаниемПолузащитник «Спартака» Александр Самедов уверен в том, что футболисты сборной России всегда играют за национальную команду с полной самоотдачей.Почему молчит Каррера? Психолог о «работе» с футбольными судьямиПочему молчит Каррера? Психолог о «работе» с футбольными судьями«Советский спорт» поинтересовался у спортивного психолога, как эффективнее «работать с судьями».Психолог: Каррера не жалуется на судей, чтобы у игроков не было отговорокСпециалист в психологии и конфликтологии рассказал, почему тренер «Спартака» предпочитает не критиковать действия арбитров.«Спартаку» не дали пенальти по ошибке, гол Данни засчитали правильно«Спартаку» не дали пенальти по ошибке, гол Данни засчитали правильноСостоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС по матчам 20-го тура, на которой разбирались спорные судейские решения.Александр Ерохин: Кот-д’Ивуар – один из лидеров в Африке, а у Бельгии все игроки на слухуПолузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин высказался о предстоящих товарищеских матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.РФС: Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива»В Контрольно-квалификационной комиссии РФС пришли к выводу, что главный арбитр московского дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота красно-зеленых. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.Вильмотс не прилетит в Россию на матч сборной Кот-д'ИвуараГлавный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс не будет руководить командой в ближайшем товарищеском матче с россиянами.Илья Кутепов: Самедова и Глушакова называю по отчествуИлья Кутепов: Самедова и Глушакова называю по отчествуЗащитник поведал, чем отличается Каррера от Аленичева, и почему не стоит хвататься за голову в преддверии Кубка конфедераций.Какого игрока сборной России будет не хватать в ближайших матчах? ОпросКакого игрока сборной России будет не хватать в ближайших матчах? Опрос«Советский спорт» предлагает назвать игроков, которых вам будет не хватать в составе российской команды.Черчесов определился с составом на Кот-д'Ивуар? Репортаж из сборной РоссииЧерчесов определился с составом на Кот-д'Ивуар? Репортаж из сборной РоссииВ среду национальная команда провела очередную тренировку в преддверии товарищеских матчей с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.Федор Кудряшов: Байи? Хороший футболист, мне понравилсяЗащитник сборной России после тренировки национальной команды оценил сборную Кот-д'Ивуара, с которой россиянам предстоит сыграть 24 марта.Юрий Газинский: Еще не чувствую себя основным игроком сборнойПолузащитник сборной России после тренировки команды высказал мнение о сборной Кот-д'Ивуара и заметил, что еще не чувствует себя старожилом в сборной.«Фратрия»: Директор фан-клуба «Спартака» согласовал перфоманс на игру в обход совета «Фратрии»«Фратрия»: Директор фан-клуба «Спартака» согласовал перфоманс на игру в обход совета «Фратрии»Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением в связи с баннерами, которые появились на трибуне болельщиков красно-белых во время матча 20-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) на стадионе в Черкизове.Федор Кудряшов: Капитаном сборной должен быть АкинфеевЗащитник сборной России Федор Кудряшов после тренировки национальной команды рассказал, кто, по его мнению, должен стать ее капитаном.В советское время Дзюбу живо бы вернули в «Спартак»! Колонка Юрия ЦыбаневаВ советское время Дзюбу живо бы вернули в «Спартак»! Колонка Юрия ЦыбаневаОдин Дзюба сегодня хоть чему-то соответствует. Да и тот сыграл при Черчесове в единственном матче с Коста-Рикой.Сборная России тренируется в полном составеВ среду сборная России вышла на тренировку в полном составе.Илья Кутепов: Думаю, капитаном сборной России может стать АкинфеевЗащитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов ответил на вопрос, кто мог бы стать капитаном национальной команды после того, как Василий Березуцкий принял решение приостновить выступление за сборную.Илья Геркус: С клеветой мириться не будемИлья Геркус: С клеветой мириться не будемПрезидент «Локомотива» в интервью «Советскому спорту» – о «деньгах «Зенита», адаптации Ари и контракте Янбаева.Александр Шмурнов: «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Оренбург» играют в понедельник вечером. Странный выборКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о расписании матчей РФПЛ.
Футбол
Александр Самедов: Большинство игроков сборной России бьются за команду с огромным желанием
Футбол
Фанат из статьи The Mirror: Англичане хотели показать, что драки у нас в крови
Бокс
Билли Джо Сондерс: Я всегда знал, что рано или поздно мне придется столкнуться с Головкиным
Хоккей
ХК «Авангард»: Ни с одним из кандидатов на пост главного тренера контракт не подписан
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости