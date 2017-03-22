Александр Самедов: Кубок конфедераций - супертурнир

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает Кубок конфедераций престижным и ответственным турниром.

- Насколько я слышал, критика не от всех немцев идет, там два-три человека свою точку зрения озвучили. Но в целом их можно понять. Германия - топ-сборная, чемпион мира. А мы большими турнирами не избалованы. Лично я считаю, что это супертурнир и не понимаю, как можно относиться к нему иначе. Жду его с нетерпением. Уверен, у других сборных такое же отношение, - рассказал Самедов в интервью «Российской газете».

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

