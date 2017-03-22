Blizzard добавила нового героя в Overwatch

Компания Blizzard добавила в многопользовательский шутер Overwatch нового героя — робота-защитника Орису.



Способности:



Энергетическая пушка. Автоматическая пушка Орисы, постоянно наносит урон, но замедляет ее при стрельбе.



Защитное поле. Ориса временно уменьшает урон, который она получает, и становится невосприимчива к эффектам, затрудняющим ее действия.



Стоять! Ориса выпускает гравитонный заряд, который можно взорвать, чтобы притянуть и замедлить противников.



Силовой барьер. Ориса бросает на землю устройство, создающее барьер, который защищает ее саму и ее союзников от огня противника.



Катализатор. Ориса размещает на земле устройство, повышающее урон, наносимый всеми союзниками в пределах прямой видимости.

Ориса — 24-й герой и шестой по счету танк в Overwatch.