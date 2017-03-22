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Blizzard добавила нового героя в Overwatch

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Компания Blizzard добавила в многопользовательский шутер Overwatch нового героя — робота-защитника Орису.

Способности:

Энергетическая пушка. Автоматическая пушка Орисы, постоянно наносит урон, но замедляет ее при стрельбе.

Защитное поле. Ориса временно уменьшает урон, который она получает, и становится невосприимчива к эффектам, затрудняющим ее действия.

Стоять! Ориса выпускает гравитонный заряд, который можно взорвать, чтобы притянуть и замедлить противников.

Силовой барьер. Ориса бросает на землю устройство, создающее барьер, который защищает ее саму и ее союзников от огня противника.

Катализатор. Ориса размещает на земле устройство, повышающее урон, наносимый всеми союзниками в пределах прямой видимости.

Ориса — 24-й герой и шестой по счету танк в Overwatch. 

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