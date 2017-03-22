В честь Исинбаевой назовут стадион в Махачкале

Легкоатлетический стадион «Труд» в Махачкале будет назвать в честь двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Расположенный в центре столицы республики Дагестан стадион «Труд» планируется переименовать в стадион имени неоднократной рекордсменки мира в прыжках с шестом, нашей землячки Елены Исинбаевой», – приводит РИА «Дагестан» комментарий представителя министерства по физической культуре и спорту республики.

Стадион «Труд» предназначен для проведения соревнований по легкой и тяжелой атлетике, а также для занятий теннисом, стрельбой из лука, пулевой стрельбойи игровыми видами спорта, такими как футбол, волейбол и баскетбол.





