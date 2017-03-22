Эмиль Гарипов: Тренеры расскажут, как противостоять тройке Мозякин-Коварж-Зарипов

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о подготовке команды к финалу Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».

Первый матч пройдет в пятницу на Урале.

- В какой форме находится команда после сложных игр с «Авангардом»?

- Команда в хорошей форме, находимся в тонусе. Готовимся к «Металлургу». Думаю, получится интересная серия.

- Вы уже разбирали тройку Мозякин-Коварж-Зарипов? Знаете, как им противостоять?

- Нам все расскажут, для этого есть тренерский штаб. В ближайшие дни мы с ними поговорим и они объяснят, как нужно играть.

- Все равно, вы же знаете манеру броска у того же Зарипова - он же просто убойный!

- У Мозякина убойные броски, у Зарипова - хитрые. Посмотрим, как получится.