Эмиль Гарипов: Тренеры расскажут, как противостоять тройке Мозякин-Коварж-Зарипов
Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о подготовке команды к финалу Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».
Первый матч пройдет в пятницу на Урале.
- В какой
форме находится команда после сложных игр с «Авангардом»?
- Команда в
хорошей форме, находимся в тонусе. Готовимся к «Металлургу». Думаю, получится
интересная серия.
- Вы уже
разбирали тройку Мозякин-Коварж-Зарипов? Знаете, как им противостоять?
- Нам все
расскажут, для этого есть тренерский штаб. В ближайшие дни мы с ними поговорим
и они объяснят, как нужно играть.
- Все равно,
вы же знаете манеру броска у того же Зарипова - он же просто убойный!
- У Мозякина
убойные броски, у Зарипова - хитрые. Посмотрим, как получится.
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