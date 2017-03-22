Алекс Фергюсон: Попадание в Лигу чемпионов через Лигу Европы - отличный стимул для «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон полагает, что в текущем сезоне у команды должна быть высокая мотивация в Лиге Европы.

- Реальность такова, что мы никогда не выигрывали Лигу Европы. И никогда не выигрывали Кубок УЕФА, когда турнир носил такое название.

Сейчас у нас есть замечательная возможность для этого. Я не говорю об этом, как о данности, но у команды есть хорошие шансы.

Это такой же европейский трофей. Если вы выигрываете его, попадаете в Лигу чемпионов – это великолепный стимул, — заявил Фергюсон.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы-2016/17 «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом». На стадии 1/8 финала команда Жозе Моуринью прошла «Ростов».

