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Сергей Черкас: Ставлю 60/40 на то, что серия СКА - «Локомотив» окончится в пользу питерцев

Источник:  КХЛКомментарии

Заслуженный тренер России Сергей Черкас поделился ожиданиями от финала Западной конференции между СКА и «Локомотивом».

Первый матч пройдет в Петербурге в четверг.

- Что же касается пары СКА и «Локомотива», я отдаю предпочтение СКА. Сумма мастерства у петербуржцев выше, чем у ярославской команды. Тем не менее, «железнодорожники» на сегодняшний день очень мотивированы, во многом потому, что они прошли победителя регулярного чемпионата. А если ты прошел ЦСКА, почему бы тебе не пройти СКА? Так что нас однозначно ждет захватывающая борьба. И это будет совсем не такой хоккей, как в серии СКА и московского «Динамо». «Локомотив» играет в достаточно силовой хоккей, эта команда умеет быть жесткой, но тем не менее, ярославцы более разносторонни, нежели динамовцы.

Хотя ярославцы, между прочим, сейчас играют за себя и за тех парней. Это может быть огромным стимулом. Кудашову можно заходить в раздевалку и говорить: «Ребята, а вы знаете, что здесь все пропитано чемпионским духом, что Ярославль становился чемпионом три раза».

Однако у СКА перед «Локомотивом» есть явные преимущества. Первое - это вратарская линия, Коскинен и Шестеркин в тандеме намного сильнее Мурыгина и Судницина. А если говорить об атаке, то «Локомотиву» будет очень важно извлечь уроки из прошлогодней серии плей-офф со СКА, когда «армейцы» огромное количество шайб забросили в большинстве. Здесь ярославцам нужно сделать поправку на мастерство Шипачева, Гусева, Дацюка, Ковальчука: они-то в случае удаления большинство реализуют. А вообще 60/40 я поставлю на то, что эта серия окончится в пользу СКА.

Матч

СКА - Локомотив

Место и дата

23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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