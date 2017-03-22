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Дмитрий Сычев забил первый гол за пляжный «Локомотив»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев забил свой первый гол за пляжную команду «Локомотива».

Сегодня в Центре пляжных видов спорта «С.С.С.Р.» в Химках состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и ЭЛМОНТом.

Команда Ильи Леонова разгромила соперника со счетом 8:1. Голом после удара с лета за «железнодорожников» отметился Дмитрий Сычев.

Напомним, последней командой Сычева в большом футболе был казахстанский «Окжетпес» (2015 г.).

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