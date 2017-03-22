Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень3 : 0Спартак-Нальчик
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Олимпиакос
Футбол  Германия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА44 : 33Дарушафака
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Не знаю, сколько мне осталось в «Арсенале», но я буду предан клубу до конца

Источник:  Bein SportsКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пока не знает, продолжит ли он работу с командой в следующем сезоне.

- Моя у меня нет новостей. Однако, независимо от того, как долго я останусь в «Арсенале», я до конца буду предан этому клубу. Не имеет значения сколько я здесь еще пробуду, потому что полностью сосредоточен только на выполнении стоящих перед нами задач. Сейчас у нас сложный период времени с неудачными результатами. Нужно думать об этом, а не о моем будущем в клубе. У «Арсенала» есть две игры в запасе в чемпионате и полуфинал Кубка Англии, так что итоги сезона будут зависеть от того, насколько хорошо мы проявим себя в этот непростой период, - заявил Венгер.

Напомним, Арсен Венгер бессменно тренирует «Арсенал» с 1996 года. Его контракт с лондонским кубом истекает по окончании текущего сезона.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Сити» может купить Доннарумму за 150 миллионов евро18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».«Реал» сыграет летом с «Барселоной», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»«Реал» обнародовал календарь матчей, которые команда проведет в рамках Международного кубка чемпионов в США.Гарет Саутгейт: Британия добивается успеха в каждом виде спорта, а мы недостающее звеноГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что английским футболистам следует взять пример с континентальной Европы.Сэр Алекс Фергюсон: Не стану скрывать, я действительно скучаю по футболуБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон заявил, что будучи наставником «красных дьяволов», пытался пригласить в команду защитника «Милана» Паоло Мальдини. Также специалист, который три года назад завершил профессиональную карьеру, рассказал, что скучает по футболу.Раджа Наингголан: Мы разговаривали с Конте, он хотел, чтобы я перешел в «Челси»Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил информацию, согласно которой наставник «Челси» Антонио Конте пытался пригласить его в свою команду этой зимой.Диего Коста: Я сделал все, чтобы вернуться в «Атлетико», но не получилосьНападающий Диего Коста не исключил возможность своего ухода из «Челси».«Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона» интересуется защитником «Атлетико» ЭрнандесомЗащитник «Алавеса» Тео Эрнандес заинтересовал сразу несколько ведущих клубов.Моуринью выступает против обмена Де Хеа на Иско и ХамесаКак сообщает Don Balon, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается принимать в свою команду полузащитников мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, а также Иско.Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью считает, что грядущим летом следует укрепить левый край обороны.Гари Кэйхилл: Саутгейт выступал за сборную Англии, и знает, каково находиться под давлениемЗащитник «Челси» и сборной Англии Гари Кэйхилл пообщался с представителями СМИ перед товарищеским матчем с командой Германии, который состоится 22 марта в Дортмунде.«Барселона» может вернуть Деулофеу и следит за БельериномСпортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес не исключил, что воспитанники клуба Жерар Деулофеу и Эктор Бельерин могут вернуться на «Ноу Камп». Оба игрока являются выпускниками известной академии Ла Масии.Леонид Слуцкий: «Арсенал» напоминает мне избалованного ребенкаБывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о проблемах лондонского «Арсенала».Инвесторы из Китая сделали предложение о покупке «Саутгемптона»«Саутгемптон» может стать вторым клубом английской премьер-лиги, который перейдет в управление китайским владельцам.Йоахим Лёв: Видел пару матчей «МЮ», думаю, им не помешал бы такой игрок, как ШвайнштайгерГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал уход из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Бастиана Швайнштайгера.Златан Ибрагимович: Встреча с командой Гвардиолы мотивирует меня больше, чем какой-либо другой матчФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал об отношении к наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, с которым знаком по работе в «Барселоне».Защитник «Шальке» получил предложения от «Арсенала» и «Ливерпуля»Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание Bild.«Реал» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за защитника «Эспаньола»«Реал» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за защитника «Эспаньола»Защитник «Эспаньола» Аарон Мартин может покинуть клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает The Sun.«Фенербахче» возобновил интерес к ОзилуПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может стать игроком «Фенербахче».«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести АлдервейрелдаЗащитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».«Ливерпуль» готов приобрести Перишича у «Интера» за 35 миллионов евроПолузащитник «Интера» Иван Перишич может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Футбол
Александр Самедов: Большинство игроков сборной России бьются за команду с огромным желанием
Футбол
Фанат из статьи The Mirror: Англичане хотели показать, что драки у нас в крови
Бокс
Билли Джо Сондерс: Я всегда знал, что рано или поздно мне придется столкнуться с Головкиным
Хоккей
ХК «Авангард»: Ни с одним из кандидатов на пост главного тренера контракт не подписан
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости