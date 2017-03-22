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Андре Виллаш-Боаш: «Зенит» вернул мне любовь к тренерской работе

Источник:  InstagramКомментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от жизни в Петербурге.

– Сегодня вспоминаю время, проведенное в России, в Санкт-Петербурге и «Зените». Удивительный город, особенный клуб с преданными игроками, которые вернули мне любовь к тренерской работе. Спасибо большое, — написал Виллаш-Боаш в своем инстаграме.

Напомним, португалец возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. С петербургским клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Сейчас Виллаш-Боаш – главный тренер китайского клуба «Шанхай СИПГ».

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