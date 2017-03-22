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Хедира пропустит матч сборной Германии с Англией

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира из-за травмы лодыжки не поможет сборной Германии в товарищеском матче с командой Англии, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

Игра начнется сегодня в Дортмунде в 22:45 мск.

В воскресенье Германия в отборочном цикле чемпионат мира-2018 сыграет в Баку с Азербайджаном.

Помимо Хедиры в матче с англичанами не сыграют вратарь Мануэль Нойер, полузащитники Юлиан Дракслер и Месут Озил, а также нападающий Марио Гомес.

Матч

Германия - Англия

Место и дата

22 марта 22:45, , Текстовая трансляция

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