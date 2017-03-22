Хедира пропустит матч сборной Германии с Англией
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира из-за травмы лодыжки не поможет сборной Германии в товарищеском матче с командой Англии, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.
Игра начнется сегодня в Дортмунде в 22:45 мск.
В воскресенье Германия в отборочном цикле чемпионат мира-2018 сыграет в Баку с Азербайджаном.
Помимо Хедиры в матче с англичанами не сыграют вратарь Мануэль Нойер, полузащитники Юлиан Дракслер и Месут Озил, а также нападающий Марио Гомес.
Матч
Место и дата
22 марта 22:45, , Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически