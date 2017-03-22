Роман Широков: Основной конкурент «Спартака» в борьбе за чемпионство - это ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о том, что армейцы способны составить конкуренцию красно-белым в борьбе за чемпионский титул.

- Как мне кажется, то основной конкурент «Спартака» в борьбе за чемпионство - это ЦСКА. У них больше опыта, чем у «Зенита» в том плане, как догонять соперника. Как мы знаем, несколько подобных случаев уже были.

У ЦСКА хорошо выстроена команда. Они ничего не пропускают и в каждом матче что-то создают. Поэтому именно «армейцы» являются главным конкурентом «Спартака», а не «Зенит», - приводит слова Широкова «Спорт FM».

Напомним, что после 20-ти туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая идущий вторым ЦСКА на шесть очков.