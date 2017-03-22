Роман Широков: Такие команды, как «Спартак» и становятся чемпионами

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о том, что с такой игрой красно-белые должны стать чемпионом России.

- Как мы видим, «Спартак» хорош в концовках многих матчей. Они забивают на последних минутах, что очень им помогает. Это заряжает футболистов эмоционально. Хотя все подобные игры были дома.

Да, «Спартак» перестроил свою игру, начав после потери мяча сразу вступать в отбор. Это появилось у команды сразу после прихода Карреры. А с каждой тренировкой они оттачивают своё мастерство. Именно такие команды и становятся чемпионами, выигрывая такие ничейные встречи, - приводит слова Широкова «Спорт FM».

Напомним, что после 20-ти туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая идущий вторым ЦСКА на пять очков.