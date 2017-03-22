Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень3 : 0Спартак-Нальчик
Баскетбол  Црвена Звезда6 : 10Олимпиакос
Футбол  Германия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА95 : 85Дарушафака
Баскетбол  Галатасарай8 : 12УНИКС
Баскетбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Широков: Такие команды, как «Спартак» и становятся чемпионами

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о том, что с такой игрой красно-белые должны стать чемпионом России.

- Как мы видим, «Спартак» хорош в концовках многих матчей. Они забивают на последних минутах, что очень им помогает. Это заряжает футболистов эмоционально. Хотя все подобные игры были дома.

Да, «Спартак» перестроил свою игру, начав после потери мяча сразу вступать в отбор. Это появилось у команды сразу после прихода Карреры. А с каждой тренировкой они оттачивают своё мастерство. Именно такие команды и становятся чемпионами, выигрывая такие ничейные встречи, - приводит слова Широкова «Спорт FM».

Напомним, что после 20-ти туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая идущий вторым ЦСКА на пять очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Широков: У меня был вариант перейти в «Борнмут»Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о том, что мог продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.Куда делся ростовский миллиард?!Куда делся ростовский миллиард?!Ростовские «мужики» пошумели в Европе, но команда по-прежнему в долгах. «Советский спорт» разбирается в финансовой ситуации.«Ростов» показал, как выглядит поле, на котором запретили игратьРоман Широков: Основной конкурент «Спартака» в борьбе за чемпионство - это ЦСКАБывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о том, что армейцы способны составить конкуренцию красно-белым в борьбе за чемпионский титул.В «Локомотиве» отказались комментировать будущее МайконаМосковский «Локомотив» отказался от комментариев относительно будущего форварда Маркеса Майкона.Дмитрий Кузнецов: Мужской разговор между игроками «Рубина» - хороший знакДмитрий Кузнецов: Мужской разговор между игроками «Рубина» - хороший знакТренер казанского «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал «Советскому спорту» о производственной беседе с участием россиян и легионеров «Рубина»Букмекеры не верят, что ЦСКА и «Зенит» догонят «Спартак»Букмекерские конторы выставили котировки на исход чемпионской гонки в чемпионате России по футболу.«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?Защитник «Зенита» Евгений Чернов – о футболе в «-25», необходимости томского Галицкого и отказе клубам премьер-лиги ради шанса в основе.Александр Самедов: Кубок конфедераций - супертурнирПолузащитник «Спартака» Александр Самедов считает Кубок конфедераций престижным и ответственным турниром.Дмитрий Кузнецов: Игроки «Рубина» устроили мужской разговор, потому что им не все равноТренер казанского «Рубина» Дмитрий Кузнецов - о ситуации в клубе.Александр Самедов: Большинство игроков сборной России бьются за команду с огромным желаниемПолузащитник «Спартака» Александр Самедов уверен в том, что футболисты сборной России всегда играют за национальную команду с полной самоотдачей.Почему молчит Каррера? Психолог о «работе» с футбольными судьямиПочему молчит Каррера? Психолог о «работе» с футбольными судьями«Советский спорт» поинтересовался у спортивного психолога, как эффективнее «работать с судьями».«Рубин» не подтвердил нарушение дисциплины Лестьенном и МвилаВ казанском «Рубине» оставили без комментариев информацию о нарушении командной дисциплины полузащитниками Максимом Лестьенном и Янном Мвила.Психолог: Каррера не жалуется на судей, чтобы у игроков не было отговорокСпециалист в психологии и конфликтологии рассказал, почему тренер «Спартака» предпочитает не критиковать действия арбитров.«Краснодар» продлил контракт с Газинским«Краснодар» продлил контракт с полузащитником Юрием Газинским, сообщается на официальном сайте клуба.Ветераны «Рубина» требуют перевести в дубль Сонга и ЛестьеннаПо информации «Бизнес Онлайн», атмосфера в раздевалке казанского «Рубина» накалилась до предела.Вместо «Тосно» в РФПЛ сыграет «Форт»? Зачем успешный клуб меняет имяВместо «Тосно» в РФПЛ сыграет «Форт»? Зачем успешный клуб меняет имяВладельцы клуба из Ленинградской области подумывают войти в премьер-лигу с новым названием, но в самом «Тосно» об этом еще не знают.Грасия продолжит работать с «Рубином» в следующем сезонеХавьер Грасия останется на посту главного тренера «Рубина» на следующий сезон, сообщает АБН со ссылкой источник, знакомый с ситуацией в клубе.«Спартаку» не дали пенальти по ошибке, гол Данни засчитали правильно«Спартаку» не дали пенальти по ошибке, гол Данни засчитали правильноСостоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС по матчам 20-го тура, на которой разбирались спорные судейские решения.Спортивный психолог: Жалобы Луческу? Это попытка списать свои неудачи на судейСпециалист в области спортивной психологии объяснил, почему тренер «Зенита» постоянно жалуется на арбитров и как на них это действует.
Футбол
В «Локомотиве» отказались комментировать будущее Майкона
Футбол
Вратарь «Атлетика» Аррисабалага заменил Рейну в сборной Испании
Футбол
Букмекеры не верят, что ЦСКА и «Зенит» догонят «Спартак»
Футбол
Арсен Венгер: Не знаю, сколько мне осталось в «Арсенале», но я буду предан клубу до конца
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Роман Широков
Роман Широковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости