«Ростов» показал, как выглядит поле, на котором запретили играть
«Ростов» в своем Твиттер-аккаунте разместил фотографию поля стадиона «Олимп-2».
Поле нашего «Олимпа» прямо сейчас #мыростов pic.twitter.com/VRRmZf95PK— Football Club Rostov (@rostovfc) 22 марта 2017 г.
Напомним, что 15 марта комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей чемпионата России на стадионы «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани.
Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов.
Матч «Ростов» - «Краснодар» состоится 3 апреля.
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