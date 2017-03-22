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Роман Широков: У меня был вариант перейти в «Борнмут»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о том, что мог продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

- Когда зимой у меня была непонятная ситуация со «Спартаком», то появился вариант с «Борнмутом». Тогда я уже прекрасно понимал, что меня не возьмут в какой-то топ-клуб, поэтому хотелось попробовать себя в Англии, именно в такой команде. К сожалению, нам не удалось договориться и в итоге они взяли другого игрока, - приводит слова Широкова «Спорт FM».

Напомним, что Широков перешел в «Спартак» в 2014 году на правах свободного агента. В январе 2016 полузащитник расторг контракт со красно-белыми по обоюдному согласию сторон.

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