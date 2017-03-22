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ЦСКА обыграл «Дарушафаку» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА дома взял верх над «Дарушафакой» в 27-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Счет встречи - 95:85 (24:19, 23:16, 21:21, 27:23).

Самым результативным игроком матча стал защитник стамбульской команды Скотти Уилбекин, набравший 26 очков.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи. 

Армейцы вновь возглавили таблицу турнира. Напомним, что они уже обеспечили себе место в плей-офф.

В следующем туре московский клуб 24 марта сыграет в Казани с УНИКСом.

Матч

ЦСКА - Дарушафака - 95:85

Место и дата

22 марта 19:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция


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