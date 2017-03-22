Иван «ArtStyle» Антонов: Решение стать тренером далось мне с трудом

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван «ArtStyle» Антонов в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о том, как он попал в команду, поведал о своей цели и о ближайших планах коллектива.



«Решение стать тренером далось мне с трудом, ведь я больше не буду побеждать на турнирах как игрок. Может, время пришло. Два месяца назад я сидел, добавлял через знакомых друзей «ВКонтакте», в том числе Романа (RAMZES666) и Пашу (9pasha). На следующий день они меня добавили в ответ и мы начали общаться. Дальше поговорили с Solo, обсудили условия с Романом Дворянкиным, условились, что пробуем вместе отыграть квалификации, а дальше будем решать по результатам. Может, это судьба.



Моя цель — построить команду c хорошей атмосферой. Я принимаю участие в пике героев, в обсуждениях стратегий, но в игре это будет вряд ли заметно. У ребят есть свой стиль, а я не хочу брать на себя чужие заслуги — они и так играли очень хорошо. Я пытаюсь сделать так, чтобы они не поплыли. Они мне рассказали, что была такая проблема на крупных турнирах. И мы постараемся сделать так, чтобы они чувствовали себя на «мейджорах» и на «интах» так же уверенно, как и на квалификациях.



Скоро мы снова отправимся тренироваться в Краснодар. Будем готовиться недели три, может, месяц. Начнем в апреле. Люди и условия, которые есть в Краснодаре, позволяют чувствовать себя максимально комфортно. Даже если кому-то покажется, что ему надоедает и становится не очень хорошо, ребята смогут поговорить, и эта проблема решится. Они настолько хорошо разговаривают друг с другом. Нужно больше играть, потому что враг силен, а мы — единственная команда из СНГ, надо за регион побороться».



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