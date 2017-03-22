Шведова обыграла Янкович на старте турнира в Майами и встретится с Павлюченковой
Представительница Казахстана Ярослава Шведова взяла верх над сербкой Еленой Янкович в первом круге турнира в Майами.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 29 минут, - 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).
Шведова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. У ее соперницы шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре брейка.
В следующем раунде Шведова сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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