Димитрис Итудис: Преимущество своей площадки в плей-офф Евролиги – большое достижение ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Дарюшафаки» (95:85).

- Мы были лучше «Дарюшафаки» на площадке, лучше конкурентоспособной и универсальной команды, - сказал Итудис журналистам. - Мы здорово начали в защите, и это дало уверенность команде. Мы сделали 28 передач – это хороший показатель, показывающий с каким уважением игроки относятся друг к другу. В начале сезона мы не понимали, как все будет при новом формате Евролиги, но за три игры до конца «регулярки» мы гарантировали преимущество своей площадки в плей-офф – это большое достижение, - передает слова Итудиса «Р-Спорт».

Напомним, что они уже обеспечили себе место в плей-офф. В следующем туре московский клуб 24 марта сыграет в Казани с УНИКСом.