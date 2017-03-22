Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень3 : 0Спартак-Нальчик
Баскетбол  Црвена Звезда55 : 54Олимпиакос
Футбол  Германия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА95 : 85Дарушафака
Баскетбол  Галатасарай75 : 64УНИКС
Баскетбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Димитрис Итудис: Преимущество своей площадки в плей-офф Евролиги – большое достижение ЦСКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Дарюшафаки» (95:85).

- Мы были лучше «Дарюшафаки» на площадке, лучше конкурентоспособной и универсальной команды, - сказал Итудис журналистам. - Мы здорово начали в защите, и это дало уверенность команде. Мы сделали 28 передач – это хороший показатель, показывающий с каким уважением игроки относятся друг к другу. В начале сезона мы не понимали, как все будет при новом формате Евролиги, но за три игры до конца «регулярки» мы гарантировали преимущество своей площадки в плей-офф – это большое достижение, - передает слова Итудиса «Р-Спорт».

Напомним, что они уже обеспечили себе место в плей-офф. В следующем туре московский клуб 24 марта сыграет в Казани с УНИКСом.

Матч

ЦСКА - Дарушафака - 95:85

Место и дата

22 марта 19:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Хряпа: Мы не дали «Дарушафаке» совершить чудо в концовке матчаФорвард ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал победу над турецкой «Дарушафакой» (95:85) в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.Шон Маркс: «Бруклину» было бы интересно сыграть с ЦСКАГенеральный менеджер клуба «Бруклин Нетс» Шон Маркс заявил, что команде было бы интересно сыграть с ЦСКА.И никакого блата! ЦСКА уверенно разгромил команду Дэвида БлаттаИ никакого блата! ЦСКА уверенно разгромил команду Дэвида БлаттаСтоличные армейцы на своем паркете переиграли стамбульскую «Дарушафаку», которую возглавляет бывший наставник мужской сборной России.ЦСКА обыграл «Дарушафаку» в ЕвролигеЦСКА дома взял верх над «Дарушафакой» в 27-м туре регулярного чемпионата Евролиги.Дэвид Блатт: ЦСКА – соперник высочайшего уровня, а в «Химки» меня не приглашалиГлавный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Евролиге.ЦСКА – «Дарушафака». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Дарушафакой».Победа «Анжи» над «Оренбургом» и поражения ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубани». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Димитрис Итудис: Нас подломила третья четверть, в которой мы пропустили 27 очковГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от «Басконии» (79:78) в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.22 очка Де Коло не спасли ЦСКА от поражения «Басконии» в ЕвролигеВ матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступил испанской «Басконии» со счетом 78:79 (14:18, 19:16, 21:27, 24:18).«Баскония» – ЦСКА. Как это былоМатч регулярного сезона Евролиги на сайте «Советского спорта».«ЦСКА – в «Финале четырех». Владимир Гомельский – о Евролиге«ЦСКА – в «Финале четырех». Владимир Гомельский – о ЕвролигеНаш эксперт Владимир Гомельский проанализировал выступление российских клубов в нынешнем сезоне.Владимир Гомельский: ЦСКА ждет очень трудная игра против «Басконии»Обозреватель «Советского спорта» высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги между «Басконией» и ЦСКА.Де Коло в пятый раз признан MVP в нынешнем сезоне ЕвролигиЗащитник ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком (MVP) 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.Димитрис Итудис: Во второй половине «Галатасарай» хорошо сражалсяГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Галатасараем» в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги (85:69).«Галатасарай»? Мимо пролетай! ЦСКА разгромил турок в Евролиге«Галатасарай»? Мимо пролетай! ЦСКА разгромил турок в ЕвролигеСтоличный ЦСКА уверенно обыграл стамбульский «Галатасарай» в очередном матче регулярного чемпионата Евролиги.ЦСКА обыграл «Галатасарай» и возглавил таблицу ЕвролигиЦСКА дома взял верх над «Галатасараем» в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги.ЦСКА – «Галатасарай» - 85:69. Как это былоМатч регулярного сезона Евролиги на сайте «Советского спорта».Димитрис Итудис: «Галатасарай» набрал ход и обладает атакующим талантомГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о «Галатасарае», с которым команда проведет очередной матч регулярного чемпионата Евролиги.Владимир Гомельский: В матче с «Нижним Новгородом» Итудис смело экспериментировалВладимир Гомельский: В матче с «Нижним Новгородом» Итудис смело экспериментировалОбозреватель «Советского спорта» высказался о гостевой победе ЦСКА над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ (101:65).Димитрис Итудис: Так сложилось, что семь из девяти матчей в этом месяце мы проводим в гостяхГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выездную победу своей команды над «Нижним Новгородом» (101:65) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.
Футбол
Роман Широков: У меня был вариант перейти в «Борнмут»
Футбол
«Ростов» показал, как выглядит поле, на котором запретили играть
Футбол
Роман Широков: Основной конкурент «Спартака» в борьбе за чемпионство - это ЦСКА
Футбол
Хедира пропустит матч сборной Германии с Англией
все новости
Дарушафака
Дарушафакакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Димитрис Итудис
Димитрис Итудисвсе новости