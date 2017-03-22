Team EnVyUs лишилась слота на квалификации к PGL Major Krakow 2017

Французская команда Team EnVyUs не получит слот в закрытой квалификации к турниру PGL Major Krakow 2017 по CS:GO.



Организаторы чемпионата приняли такое решение из-за того, что коллектив совершил три перестановки в составе после ELEAGUE Major 2017. Команда сразится в европейском minor-турнире за слот в закрытой квалификации.



Напомним, что команду покинули Кэнни «KennyS» Шраб, Натан «NBK» Шмитт и Дан «apEX-» Мадесклер. На их место пришли Cэдрик «RpK» Гойпуэ, Александр «xms» Форте и Адиль «ScreaM» Бенрильтом.



PGL Major Krakow 2017 пройдет с 21 по 23 июля в Кракове, Польша. Плей-офф примет TAURON Arena Krakow, вмещающая более 15 тысяч зрителей. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.



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