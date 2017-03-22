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Шон Маркс: «Бруклину» было бы интересно сыграть с ЦСКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер клуба «Бруклин Нетс» Шон Маркс заявил, что команде было бы интересно сыграть с ЦСКА.

- Безусловно, это было бы интересно (провести выставочный матч с ЦСКА), но здесь не все зависит от нас. Нужно понимать, что календарь зарубежных игр расписан Национальной баскетбольной ассоциацией на годы вперед, - приводит слова Маркса «Р-Спорт».

Напомним, что в среду баскетболисты ЦСКА переиграли «Дарюшафаку» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 95:85.

Матч

ЦСКА - Дарушафака - 95:85

Место и дата

22 марта 19:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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