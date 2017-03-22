Блатт не исключил возвращения в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт не исключил возможности возвращения в национальную команду.

Об этом он сообщил после матча Евролиги, в котором его клуб, турецкая «Дарушафака» уступила сегодня в Москве ЦСКА (85:95).

Напомним, под руководством Блатта сборная России в 2007 году выиграла чемпионат Европы, в 2011 году - бронзовые медали турнира, а в 2012 году - бронзовые олимпийские медали.

«Сейчас у России есть главный тренер, и я желаю вашей сборной провести успешную кампанию на чемпионате Европы, - цитирует Блатта ТАСС. - Это возможно, что однажды я вернусь к руководству национальной командой. Я рассматриваю такую возможность. Не знаю, на какую должность, но это другой вопрос».





