Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень3 : 0Спартак-Нальчик
Баскетбол  Црвена Звезда55 : 54Олимпиакос
Футбол  Германия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА95 : 85Дарушафака
Баскетбол  Галатасарай75 : 64УНИКС
Баскетбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Блатт не исключил возвращения в сборную России

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт не исключил возможности возвращения в национальную команду.

Об этом он сообщил после матча Евролиги, в котором его клуб, турецкая «Дарушафака» уступила сегодня в Москве ЦСКА (85:95).

Напомним, под руководством Блатта сборная России в 2007 году выиграла чемпионат Европы, в 2011 году - бронзовые медали турнира, а в 2012 году - бронзовые олимпийские медали.

«Сейчас у России есть главный тренер, и я желаю вашей сборной провести успешную кампанию на чемпионате Европы, - цитирует Блатта ТАСС. - Это возможно, что однажды я вернусь к руководству национальной командой. Я рассматриваю такую возможность. Не знаю, на какую должность, но это другой вопрос».



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дэвид Блатт: ЦСКА – соперник высочайшего уровня, а в «Химки» меня не приглашалиГлавный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Евролиге.Андрей Кириленко: Для Мозгова сборная России станет глотком свежего воздухаПрезидент РФБ Андрей Кириленко оценил ситуацию, в которой оказался центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов.Виталий Носов: Мозгов получает мало игрового времени в НБА, что сказывается в сборной РоссииДвукратный вице-чемпион мира Виталий Носов высказался об игре центрового «Лейкерс» Тимофея Мозгова в нынешнем сезоне.Мозгов сыграет за сборную России на Евробаскете-2017Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов сыграет за сборную России на Евробаскете-2017. Об этом сообщил агент 30-летнего игрока Максим Шарифьянов.Сергей Тараканов: Аникеева заставляла проходить дебильные медобследования игроков, которые не приезжали в сборную из-за травмОлимпийский чемпион Сергей Тараканов рассказал о методах работы бывшего президента РФБ Юлии Аникеевой.Андрей Кириленко: Лакмусовой бумажкой для любого вида спорта в России является выступление сборнойПрезидент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетовал на то, что о развитии любого вида спорта в стране судят только по выступление национальной сборной.Дэвид Блатт: УНИКС заставил нас играть в свою игру - медленный баскетболГлавный тренер турецкой «Дарущафаки» Дэвид Блатт после победы своей команды над казанским УНИКСом в матче регулярного сезона Евролиги отдал должное сопернику и его наставнику Евгению Пашутину.Дэвид Блатт: Команда Пашутина заставила нас играть в свой баскетболГлавный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт прокомментировал победу над УНИКСом (71:64) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Барселона» обыграла «Дарушафаку» Дэвида БлаттаБаскетболисты «Барселоны» в домашнем матче 15-го тура регулярного сезона Евролиги переиграли турецкую «Дарушафаку», возглавляемую бывшим наставником сборной России Дэвидом Блаттом.Россия сыграет с Турцией, Сербией, Латвией, Бельгией и Великобританией на Евробаскете-2017Состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. Своих соперников узнала сборная России.Дэвид Блатт: В НБА в ближайшие два года не вернусьДэвид Блатт: В НБА в ближайшие два года не вернусьКорреспондент «Советского спорта» встретился в Стамбуле с Дэвидом Блаттом, поговорив с бывшим тренером нашей мужской сборной о работе в НБА.Россия попала в четвертую корзину при жеребьевке Евробаскета-2017Определился состав корзин при жеребьевке мужского чемпионата Европы, церемония которой пройдет завтра в Стамбуле.Дэвид Блатт: В ближайшие два года в НБА не вернусьГлавный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт рассказал как провел время после отставки из «Кливленда» и высказался о своем возможном возвращении в НБА.Станислав Еремин: Блатт очень хотел выиграть у ЦСКАБывший главный тренер ЦСКА Станислав Еремин прокомментировал поражение армейцев от «Дарушафаки» (83:91), которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт.Дэвид Блатт: Победа над ЦСКА много значит для «Дарушафаки»Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт признался, что победа над ЦСКА в матче Евролиги много значит для его клуба и говорит о силе команды.Погоню ЦСКА погубила шальная трешка. Армейцы проиграли в ЕвролигеПогоню ЦСКА погубила шальная трешка. Армейцы проиграли в Евролиге«Дарушафака» Дэвида Блатта нанесла ЦСКА первое поражение в этом сезоне, обыграв армейцев в Стамбуле.ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв команде Дэвида БлаттаВ матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги турецкий клуб «Дарюшшафака» нанес поражение ЦСКА со счетом 91:83 (30:18, 19:19,24:20, 18:26)Россия стала партнером Турции на Евробаскете-2017, сборные сыграют в одной группеФедерация баскетбола Турции назвала Россию своим партнером в рамках чемпионата Европы 2017 года.Дэвид Блатт: Я не забыл русский, люблю Россию и ваш баскетболГлавный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт поделился впечатлениями после победы в Казани над УНИКСом в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:87.Кит Лэнгфорд: Мы разбираем «Дарушафаку», но понимаем, что Блатт преподнесет что-то новоеЗащитник УНИКСа Кит Лэнгфорд рассказал, чего ждет от матча Евролиги с «Дарушафакой», которую тренирует бывший главный тренер сборной России и «Кливленда» Дэвид Блатт.
Футбол
Роман Широков: У меня был вариант перейти в «Борнмут»
Футбол
«Ростов» показал, как выглядит поле, на котором запретили играть
Футбол
Роман Широков: Основной конкурент «Спартака» в борьбе за чемпионство - это ЦСКА
Футбол
Хедира пропустит матч сборной Германии с Англией
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Дэвид Блатт
Дэвид Блаттвсе новости