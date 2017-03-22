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Антон Худобин: Как бы усердно ты ни тренировался, опыт набирается в играх

Источник:  NHL.ruКомментарии
Российский голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин поделился мнением о выступлении в текущем сезоне НХЛ.

- Я работал над собой на протяжении всего сезона. Среди тех матчей, которые я не выиграл в начале сезона, не было «смертельных». Просто не было побед. Сейчас ситуация изменилась. Команда здорово играет в последнее время, в каких-то моментах я выручаю. Не знаю, что именно изменилось. Возможно, я в какой-то момент немного отпустил всю эту ситуацию. Подумал, что пусть будет как будет.

Для вратаря самое главное играть. Как бы усердно ты ни тренировался, опыт набирается в играх. Конечно, АХЛ не уровень НХЛ, это само собой. Но все равно почувствовать игру, шайбу, просто почувствовать движение было для меня очень-очень важно. АХЛ мне в этом смысле сильно помогла, — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в нынешнем сезоне Худобин провел 13 встреч за «Бостон» и пропустил 33 шайбы.

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