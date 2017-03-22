Виктор Хряпа: Мы не дали «Дарушафаке» совершить чудо в концовке матча
Форвард ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал победу над турецкой «Дарушафакой» (95:85) в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Обе команды хорошо начали матч, но после пары замен в середине первой четверти, когда усилилась защита, преимущество наше выросло до двузначного. В третьей четверти благодаря нескольким трехочковым броскам Скотти Уилбекина и Брэда Уонамейкера соперник немного сократил отставание. Но всю четвертую четверть мы контролировали ход игры. Мы не дали «Дарюшафаке» совершить чудо в концовке матча», - сказал Хряпа.
Матч
ЦСКА - Дарушафака - 95:85
Место и дата
22 марта 19:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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