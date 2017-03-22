Виктор Хряпа: Мы не дали «Дарушафаке» совершить чудо в концовке матча

читайте также

Шон Маркс: «Бруклину» было бы интересно сыграть с ЦСКА Генеральный менеджер клуба «Бруклин Нетс» Шон Маркс заявил, что команде было бы интересно сыграть с ЦСКА.

Димитрис Итудис: Преимущество своей площадки в плей-офф Евролиги – большое достижение ЦСКА Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Дарюшафаки» (95:85).

И никакого блата! ЦСКА уверенно разгромил команду Дэвида Блатта Столичные армейцы на своем паркете переиграли стамбульскую «Дарушафаку», которую возглавляет бывший наставник мужской сборной России.

ЦСКА обыграл «Дарушафаку» в Евролиге ЦСКА дома взял верх над «Дарушафакой» в 27-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Дэвид Блатт: ЦСКА – соперник высочайшего уровня, а в «Химки» меня не приглашали Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Евролиге.

ЦСКА – «Дарушафака». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск) Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Дарушафакой».

Параховский заинтересовал «Барселону» и «Галатасарай» Центровой УНИКСа Артем Параховский может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Европы.

Победа «Анжи» над «Оренбургом» и поражения ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубани». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

Андрей Ведищев: Задача «Локо» на сезон – попасть в Евролигу Президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение от «Уникахи» (74:63) в полуфинале Еврокубка.

Кит Лэнгфорд: Нам не остается ничего иного, как забыть об поражении и готовиться к следующей игре Защитник УНИКСа прокомментировал поражение команды от «Жальгириса (80:82) в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Димитрис Итудис: Нас подломила третья четверть, в которой мы пропустили 27 очков Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от «Басконии» (79:78) в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

22 очка Де Коло не спасли ЦСКА от поражения «Басконии» в Евролиге В матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступил испанской «Басконии» со счетом 78:79 (14:18, 19:16, 21:27, 24:18).

Евгений Пашутин: Мне не в чем упрекнуть игроков Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение команды от «Жальгириса» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Баскония» – ЦСКА. Как это было Матч регулярного сезона Евролиги на сайте «Советского спорта».

УНИКС уступил «Жальгирису» в Евролиге Матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между УНИКСом и «Жальгирисом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 82:80 в пользу УНИКСа.

«ЦСКА – в «Финале четырех». Владимир Гомельский – о Евролиге Наш эксперт Владимир Гомельский проанализировал выступление российских клубов в нынешнем сезоне.

Владимир Гомельский: ЦСКА ждет очень трудная игра против «Басконии» Обозреватель «Советского спорта» высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги между «Басконией» и ЦСКА.

Де Коло в пятый раз признан MVP в нынешнем сезоне Евролиги Защитник ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком (MVP) 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.

УНИКС уступил «Барселоне» в Евролиге Матч 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Барселоной» и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 70:62 в пользу «Барсы».