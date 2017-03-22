«Динамо СПб» в овертайме обыграло «Торпедо», в серии будет седьмой матч

«Динамо СПб» в домашнем матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ обыграло «Торпедо» со счетом 4:3.

У гостей шайбы забросили Александр Шин, Никита Михайлис и Евгений Рымарев. В составе хозяев дублем отметился Антон Берлев, по шайбе забросили Виктор Пластинин и Кирилл Тамбиев, который отличился за полторы минуты до конца овертайма.

Напомним, счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч команды проведут 24 марта в Казахстане.