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«Динамо СПб» в овертайме обыграло «Торпедо», в серии будет седьмой матч

Источник:  ВХЛКомментарии

«Динамо СПб» в домашнем матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ обыграло «Торпедо» со счетом 4:3.

У гостей шайбы забросили Александр Шин, Никита Михайлис и Евгений Рымарев. В составе хозяев дублем отметился Антон Берлев, по шайбе забросили Виктор Пластинин и Кирилл Тамбиев, который отличился за полторы минуты до конца овертайма.

Напомним, счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч команды проведут 24 марта в Казахстане.

Матч

Динамо СПб - Торпедо У-К - 4:3 О.Т. (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы:

Шин (Верёвкин, Белухин), 8:59 (0:1). Берлёв (Ручкин), 24:04 (1:1). Михайлис (Романов), 34:54 (1:2). Рымарев (Романов, Михайлис), 39:09 (1:3). Берлёв (Тамбиев К., Назаревич), 42:16 (2:3 - бол.). Пластинин (Новожилов, Нечаев), 44:30 (3:3). Тамбиев К. (Шевченко, Назаревич), 78:42 (4:3).

Место и дата

22 марта 19:30, СК Юбилейный (малая арена), Онлайн-трансляция

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