Глушаков не сыграет в матче с Кот-д'Ивуаром

Полузащитник сборной России Денис Глушаков не сыграет в товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Игра пройдет в пятницу в Краснодаре, где россияне с понедельника проводят сбор. Глушаков три дня подряд начинал занятия в общей группе, но позднее переходил к индивидуальным тренировкам.

«Травма не позволит Глушакову сыграть в матче против команды Кот-д'Ивуара», - сказал источник.

Хавбек «Спартака» получил повреждение в матче 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2).