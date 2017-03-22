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Глушаков не сыграет в матче с Кот-д'Ивуаром

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник сборной России Денис Глушаков не сыграет в товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Игра пройдет в пятницу в Краснодаре, где россияне с понедельника проводят сбор. Глушаков три дня подряд начинал занятия в общей группе, но позднее переходил к индивидуальным тренировкам.

«Травма не позволит Глушакову сыграть в матче против команды Кот-д'Ивуара», - сказал источник.

Хавбек «Спартака» получил повреждение в матче 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2).

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