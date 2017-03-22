Нандо Де Коло: Мы полностью контролировали ход матча

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло прокомментировал победу армейцев над турецкой «Дарушафакой» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги (95:85).

- Думаю, мы провели хороший матч, выполнили установки тренера и были полностью сконцентрированы на игре, - приводит слова Де Коло корреспондент «Советского спорта». – Борьба выдалась непростой, но мы контролировали положение дел на паркете. И в итоге решили главную задачу на первую часть турнира – обеспечили себе преимущество своей площадки в плей-офф. Тем не менее, главная цель не достигнута. Нужно двигаться дальше, работать еще больше, чтобы пробиться в «Финал четырех» и там успешно провести два самых важных матча в Евролиге.

Напомним, что ЦСКА победил «Дарюшафаку» со счетом 95:85 (24:19, 23:16, 21:27, 27:23) в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, гарантировав себе преимущество домашней площадки в плей-офф турнира.

ЦСКА в следующем туре 24 марта встретится на выезде с казанским УНИКСом.