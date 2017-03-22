Виктор Хряпа: Преимущество своей площадки в плей-офф очень важно

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа поделился мыслями по итогам матча Евролиги со стамбульской «Дарушафакой», в котором армейцы одержали победу – 95:85.

- Мы понимали, что нам предстоит тяжелая борьба. Учитывая, что соперник обыграл нас в первом круге, в Стамбуле, плюс они пока не попадают в плей-офф, но стремятся обеспечить себе место в четвертьфинале. Так в итоге и вышло. Тем не менее, мы собранно провели встречу, избежали резких спадов и большого количества ошибок, оказались готовы к надежной обороне «Дарушафаки» и, в свою очередь, сами достойно отработали в защите. Преимущество своей площадки в плей-офф – очень важно, и мы рады, что нам удалось обеспечить его себе за три тура до окончания регулярного чемпионата. Однако это не значит, что последние встречи будут неважны. Мы продолжим упорно работать, чтобы гарантировать себе место как можно выше по итогам предварительной части турнира, - приводит слова Хряпы корреспондент «Советского спорта».

Напомним, что ЦСКА победил «Дарюшафаку» со счетом 95:85 (24:19, 23:16, 21:27, 27:23) в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, гарантировав себе преимущество домашней площадки в плей-офф турнира.

ЦСКА в следующем туре 24 марта встретится на выезде с казанским УНИКСом.