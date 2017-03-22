Никита Курбанов: Нет особого значения, что приходится играть против Дэвида Блатта

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу своей команды в регулярном чемпионате Евролиги над «Дарушафакой», которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт.

- Если честно, никаких особых чувств по поводу того, что приходится играть против команды Блатта, я не испытывал, - признался Курбанов в беседе с корреспондентом «Советского спорта». – На площадке их в принципе быть не должно – там ты думаешь только о том, чтобы добиться нужного результата для своей команды. Я рад, что мне удалось попасть в национальную сборную в то время, когда с ней работал Дэвид. Я прошел в состав летом 2009 года и поехал на чемпионат Европы в Польшу. Блатт – замечательный тренер, я очень уважаю и высоко ценю его, как специалиста. Но мы – не близкие друзья, и сейчас у каждого – свой клуб и свои задачи. Хотя, не скрою, было приятно опять с ним повидаться, поздороваться, перекинуться парой слов.

Напомним, что ЦСКА победил «Дарюшафаку» со счетом 95:85 (24:19, 23:16, 21:27, 27:23) в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, гарантировав себе преимущество домашней площадки в плей-офф турнира.

ЦСКА в следующем туре 24 марта встретится на выезде с казанским УНИКСом.