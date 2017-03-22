Дэвид Блатт: Мы не смогли остановить атаку ЦСКА

Главный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт подвел итоги матча своей команды против ЦСКА, в котором гости из Стамбула потерпели поражение 85:95.

- Прежде всего, хочу поздравить армейцев с победой! – отметил Блатт на пресс-конференци и. – Для нас был очень важен этот матч в плане перспектив в борьбе за плей-офф, однако мы не смогли сделать все необходимое, чтобы остановить такую результативную команду, как ЦСКА. Особенно – в первой половине. Впоследствии что-то исправить было тяжело, хотя мы и пытались бороться вплоть до последних секунд игрового времени. Что ж, сегодня армейцы были сильнее и по праву добились успеха. Я же могу только гордится тем, что нам удалось обыграть их в матче первого круга, в Стамбуле.

Напомним, что ЦСКА победил «Дарюшафаку» со счетом 95:85 (24:19, 23:16, 21:27, 27:23) в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, гарантировав себе преимущество домашней площадки в плей-офф турнира.

ЦСКА в следующем туре 24 марта встретится на выезде с казанским УНИКСом.

