Дэвид Блатт: Мы не смогли остановить атаку ЦСКА

Главный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт
подвел итоги матча своей команды против ЦСКА, в котором гости из
Стамбула потерпели поражение 85:95.
- Прежде всего, хочу поздравить армейцев с победой! – отметил Блатт на пресс-конференции.
– Для нас был очень важен этот матч в плане перспектив в борьбе за
плей-офф, однако мы не смогли сделать все необходимое, чтобы остановить
такую результативную команду, как ЦСКА. Особенно – в первой половине.
Впоследствии что-то исправить было тяжело, хотя мы и пытались бороться
вплоть до последних секунд игрового времени. Что ж, сегодня армейцы были
сильнее и по праву добились успеха. Я же могу только гордится тем, что
нам удалось обыграть их в матче первого круга, в Стамбуле.
Напомним, что ЦСКА победил «Дарюшафаку» со счетом 95:85 (24:19, 23:16, 21:27, 27:23) в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, гарантировав себе преимущество домашней площадки в плей-офф турнира.
ЦСКА в следующем туре 24 марта встретится на выезде с казанским УНИКСом.
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