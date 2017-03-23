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Стартовал пятый сезон детского проекта «Футбол для дружбы»

Источник:  Лента.РуКомментарии

Стартовал пятый сезон международного детского проекта компании «Газпром» «Футбол для дружбы», который пройдет который пройдет с 26 июня по 3 июля в Санкт-Петербурге, пишет «Лента.ру».

В 2017 году география проекта существенно расширилась: количество стран-участниц увеличилось в два раза — с 32 до 64. Впервые в «Футболе для дружбы» примут участие дети из Мексики и США. Таким образом, проект объединил юных футболистов четырех континентов — Африки, Евразии, Северной Америки и Южной Америки.

Пятый сезон пройдет в новом формате. Вместо команд, представлявших футбольные клубы разных стран, молодые футболисты будут объединены в восемь интернациональных сборных — Сборных Дружбы. Команды по восемь человек сформируют из мальчиков и девочек, в том числе с ограниченными возможностями, в возрасте 12-14 лет.

В завершение пятого сезона участники посетят финальный матч Кубка Конфедераций-2017 на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

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