Доменико Кришито попал в команду недели FIFA 17
Каждую неделю EA
Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов
по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в
FIFA Ultimate Team.
В 27-ю команду недели
попал защитник «Зенита» Доменико Кришито, который в матче 20-го тура чемпионата
России с «Арсеналом» (2:0) реализовал пенальти, установив новый рекорд по
количеству забитых мячей защитниоком в клубе из Санкт-Петербурга. Для 30-летнего
итальянца этот гол стал пятым в нынешнем сезоне и 14-м за все время выступлений
за «Зенит», по данному показателю он опередил Алексея Степанова, на счету
которого 13 мячей.
Лучшими в этой команде стали: Лионель Месси («Барселона»), Диего Годин («Атлетико») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Источник: EA Sports
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