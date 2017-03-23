Доменико Кришито попал в команду недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В 27-ю команду недели попал защитник «Зенита» Доменико Кришито, который в матче 20-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:0) реализовал пенальти, установив новый рекорд по количеству забитых мячей защитниоком в клубе из Санкт-Петербурга. Для 30-летнего итальянца этот гол стал пятым в нынешнем сезоне и 14-м за все время выступлений за «Зенит», по данному показателю он опередил Алексея Степанова, на счету которого 13 мячей.

Лучшими в этой команде стали: Лионель Месси («Барселона»), Диего Годин («Атлетико») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).