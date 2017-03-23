Плавание: комитет по стратегическому планированию начинает работу

Сегодня в здании ОКР состоится заседание комитета по стратегическому развитию при высшем наблюдательном совете Всероссийской федерации плавания. Основной задачей работы данного комитета является разработка стратегии разви- тия плавания на долгосрочную перспективу с определением четких целей и шагов для их достижения.

Комитет под руководством четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова займется также проработкой организационно-п равовых вопросов Ассоциации водных видов спорта, решение о создании которой было принято на этой неделе.

Напомним, что во вторник на заседании высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания единогласным решением членов ВНС комитет по бюджету и финансам возглавил генеральный директор ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» Владимир Рашевский, комитет по кадрам и вознаграждениям – председатель совета директоров ОАО «Объединенная химическая компания «Уралхим» Дмитрий Мазепин, комитет по стратегическому развитию – Александр Попов, комитет по антидопингу – Евгений Коротышкин.

«Советский спорт» выступил на днях с расследованием о ситуации во Всероссийской федерации плавания.



