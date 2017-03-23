Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Балтика
Хоккей  СКА-1946- : -Алмаз
Футбол  Уругвай- : -Бразилия
Хоккей  Красная Армия- : -Русские Витязи
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Плавание: комитет по стратегическому планированию начинает работу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в здании ОКР состоится заседание комитета по стратегическому развитию при высшем наблюдательном совете Всероссийской федерации плавания. Основной задачей работы данного комитета является разработка стратегии разви- тия плавания на долгосрочную перспективу с определением четких целей и шагов для их достижения.

Комитет под руководством четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова займется также проработкой организационно-правовых вопросов Ассоциации водных видов спорта, решение о создании которой было принято на этой неделе.

Напомним, что во вторник на заседании высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания единогласным решением членов ВНС комитет по бюджету и финансам возглавил генеральный директор ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» Владимир Рашевский, комитет по кадрам и вознаграждениям – председатель совета директоров ОАО «Объединенная химическая компания «Уралхим» Дмитрий Мазепин, комитет по стратегическому развитию – Александр Попов, комитет по антидопингу – Евгений Коротышкин.

«Советский спорт» выступил на днях с расследованием о ситуации во Всероссийской федерации плавания.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Баскетбол
Блатт не исключил возвращения в сборную России
Футбол
Чехия разгромила Литву в товарищеском матче
Футбол
Сборная Казахстана уступила Кипру в дебютном матче Бородюка
Теннис
Шведова обыграла Янкович на старте турнира в Майами и встретится с Павлюченковой
все новости