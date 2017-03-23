Сегодня пройдет занятие в Школе спортивного журналиста

Сегодня состоится очередное занятие в Школе спортивного журналиста «Советского спорта».

Лекция Максима Сычева на тему «Менеджмент в спортивных медиа» - новый поворот в многогранной палитре представлений о том, что такое сегодняшняя спортивная журналистика.

Напомним, Школа продолжает набор учащихся , мечтающих о профессии спортивного журналиста, а ряд наших учеников уже влились в число авторов старейшего спортивного издания страны.

Напоминаем, что желающие обучаться и стажироваться пишут по адресу: school@sovsport. ru