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Сегодня пройдет занятие в Школе спортивного журналиста

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится очередное занятие в Школе спортивного журналиста «Советского спорта».

Лекция Максима Сычева на тему «Менеджмент в спортивных медиа» - новый поворот в многогранной палитре представлений о том, что такое сегодняшняя спортивная журналистика.

Напомним, Школа продолжает набор учащихся , мечтающих о профессии спортивного журналиста, а ряд наших учеников уже влились в число авторов старейшего спортивного издания страны.

Напоминаем, что желающие обучаться и стажироваться пишут по адресу: school@sovsport.ru

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