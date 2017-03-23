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Гол Подольски принес победу Германии в товарищеском матче с Англией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Подольски принес победу Германии в товарищеском матче с Англией
Источник: Getty Images

В рамках товарищеского матча сборная Германии обыграла команду Англии со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Лукас Подольски.

Стоит отметить, что для 31-летнего автора гола это матч стал последним в составе национальной сборной, ранее Лукас объявил о завершении карьеры в сборной.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, немцы свой следующий матч проведут 26 марта против сборного Азербайджана, а англичане в этот же день встретятся с Литвой.

Матч

Германия - Англия - 1:0 (0:0)

Голы

Подольски 68 (1:0).

Состав

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Брандт (Шюррле, 59), Сане, Кроос, Вайгль (Джан, 65), Киммих, Подольски (Руди, 82), Вернер (Мюллер, 75)

Англия: Харт, Уокер, Бертран (Шоу, 85), Смоллинг (Стоунз, 84), Кин, Кэйхилл, Алли (Лингард, 70), Дайер, Лаллана (Рэдмонд, 64), Ливермор (Уорд-Проуз, 81), Варди (Рэшфорд, 81)

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

22 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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