Гол Подольски принес победу Германии в товарищеском матче с Англией
В рамках товарищеского матча сборная Германии обыграла
команду Англии со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей забил Лукас Подольски.
Стоит отметить, что для 31-летнего автора гола это матч стал последним в составе национальной сборной, ранее Лукас объявил о завершении карьеры в сборной.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, немцы свой следующий матч проведут 26 марта против сборного Азербайджана, а англичане в этот же день встретятся с Литвой.
Матч
Голы
Подольски 68 (1:0).
Состав
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Брандт (Шюррле, 59), Сане, Кроос, Вайгль (Джан, 65), Киммих, Подольски (Руди, 82), Вернер (Мюллер, 75)
Англия: Харт, Уокер, Бертран (Шоу, 85), Смоллинг (Стоунз, 84), Кин, Кэйхилл, Алли (Лингард, 70), Дайер, Лаллана (Рэдмонд, 64), Ливермор (Уорд-Проуз, 81), Варди (Рэшфорд, 81)
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
22 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция