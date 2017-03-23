Гол Подольски принес победу Германии в товарищеском матче с Англией

В рамках товарищеского матча сборная Германии обыграла команду Англии со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Лукас Подольски.

Стоит отметить, что для 31-летнего автора гола это матч стал последним в составе национальной сборной, ранее Лукас объявил о завершении карьеры в сборной.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, немцы свой следующий матч проведут 26 марта против сборного Азербайджана, а англичане в этот же день встретятся с Литвой.