Димитрис Итудис: Нам противостоял конкурентоспособный соперник, но мы были лучше

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итулис прокомментировал победу над «Дарушафакой» (95:85) в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю команду с победой и преимуществом домашней площадки в плей-офф. Мы сегодня были лучше, выступили здорово. Нам противостоял конкурентоспособный соперник, с отличным, универсальным составом, способный играть с высоким и низким третьими номерами, высоким и низким центровым, то есть, легко варьировать легкие и тяжелые сочетания.

Мы контролировали первую половину за счет защиты. В третьей четверти не хватало мобильности, но мы вернули контроль над игрой на последнем отрезке. Мы здорово двигали мяч против команды, которая обладает атлетизмом, длинными руками, размахом рук.

Мы сделали 28 результативных передач, Тео и Нандо сделали 18, а вместе с Джексоном – 22. Это говорит об уважении, которое у нас есть друг к другу.

Мы не знали, чего ожидать от новой Евролиги, нам предстоял сложный сезон и в Единой лиге ВТБ, а сейчас, за три тура до конца регулярного чемпионата, мы можем похвастаться преимуществом домашней площадки.

Хочу поблагодарить болельщиков. Они с энтузиазмом поддерживали нас. Очевидно, им понравилось, как играла команда. Спасибо им большое», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.