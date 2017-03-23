Кайл Хайнс: Многое удалось сделать благодаря защитникам-созидателям
Центровой ЦСКА Кайл
Хайнс прокомментировал победу над «Дарюшафакой» (95:85) в матче 27-го тура
регулярного чемпионата Евролиги.
«Игра не была легкой. Нам многое удалось сегодня благодаря нашим защитникам-созидателям – Милошу, Джеку, Кори, Нандо и Виктору, присоединившемуся к ним в этом списке, а также передачам, которые они раздавали. Они здорово провели весь матч и создавали отличные возможности для атаки. Это стало ключевым фактором, приведшем нашу команду к победе», - приводит слова Хайнса официальный сайт ЦСКА.
Матч
ЦСКА - Дарушафака - 95:85
Место и дата
22 марта 19:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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