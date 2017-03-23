Евгений Пашутин: Могли и выиграть встречу, но не смогли удержать Мицова и Диблера
Главный тренер УНИКСа
прокомментировал поражение от «Галатасарая» (67:75) в матче 27-го тура
регулярного чемпионата Евролиги.
«Это была тяжелая игра. Во второй четверти мы проиграли борьбу за подборы, потеряли концентрацию и перестали контролировать игру. Не смогли организованно провести атаки. Могли и выиграть встречу, но все решилось во второй четверти, не смогли удержать Мицова и Диблера», - приводит слова Пашутина официальный сайт казанской команды.
Матч
Галатасарай - УНИКС - 75:67
Место и дата
22 марта 21:00, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция
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