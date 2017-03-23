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Евгений Пашутин: Могли и выиграть встречу, но не смогли удержать Мицова и Диблера

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Главный тренер УНИКСа прокомментировал поражение от «Галатасарая» (67:75) в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Это была тяжелая игра. Во второй четверти мы проиграли борьбу за подборы, потеряли концентрацию и перестали контролировать игру. Не смогли организованно провести атаки. Могли и выиграть встречу, но все решилось во второй четверти, не смогли удержать Мицова и Диблера», - приводит слова Пашутина официальный сайт казанской команды.

Матч

Галатасарай - УНИКС - 75:67

Место и дата

22 марта 21:00, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция

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