«Реал» обыграл «Барселону» в матче Евролиги
В матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на
домашней площадке победил «Барселону» со счетом 85:69 (22:13, 19:14, 23:24,
21:18).
Самым результативным стал игрок мадридской команды Серхио
Льюль, в его активе 21 очко, а у каталонцев больше всех набрали Анте Томич и
Тайрис Райс – по 12 очков.
«Реал» лидирует в турнирной таблице, а «Барселона»
расположилась на 12-й строчке.
В следующем туре «сливочные» 24 марта на выезде сыграют с «Олимпиакосом»,
а сине-гранатовые в этот же день примут «Црвену Звезду».
Евролига
Регулярный чемпионат
27-й тур
Матч
Место и дата
22 марта 23:00, ВиЗинк Центр, Онлайн-трансляция
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