«Реал» обыграл «Барселону» в матче Евролиги

В матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на домашней площадке победил «Барселону» со счетом 85:69 (22:13, 19:14, 23:24, 21:18).

Самым результативным стал игрок мадридской команды Серхио Льюль, в его активе 21 очко, а у каталонцев больше всех набрали Анте Томич и Тайрис Райс – по 12 очков.

«Реал» лидирует в турнирной таблице, а «Барселона» расположилась на 12-й строчке.

В следующем туре «сливочные» 24 марта на выезде сыграют с «Олимпиакосом», а сине-гранатовые в этот же день примут «Црвену Звезду».

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